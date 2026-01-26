Bolu Aladağlar'da kar, soğuk ve zorluk bu kez Kamp Akademisi'nin 'En İyiler' etkinliğine sahne oldu. Akademi mezunları, doğada hayatta kalma ve ekip çalışması becerilerini zorlu kış şartlarında test etti.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Kamp Akademisi, 'En İyiler' etkinliğiyle birlikte doğada bilinçli hareket etmenin, doğru bilgiye dayalı karar almanın ve ekip ruhunun hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Kamp ve doğa alanında uzman isimler Hakan Karahan, Yağız Derolur, Serkan Bilgin, Ensar Cesur, Faysal Şakuç ve Ali Tümay'dan oluşan jüri heyetinin değerlendirdiği organizasyon, yoğun kar yağışı ve sert hava şartlarında gerçekleştirilerek katılımcılar için hem zorlu bir sınav hem de eşsiz bir deneyim oldu.

Doğa tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte takımlar, yalnızca fiziksel dayanıklılıklarıyla değil; kriz yönetimi, teknik donanım ve uyumlu ekip çalışmasıyla da mücadele etti. Kış kampçılığının sınırlarını zorlayan yarışma boyunca heyecan dolu anlar yaşandı.

Strateji ve teknik beceri ön plandaydı

Yarışma süresince katılımcılar, sınırlı zaman içerisinde en doğru kararları vermek zorunda kaldı. Kriz yönetimi odaklı etaplarda; tarp ve çadır kurulumu, ateş yakma teknikleri, düğüm çeşitleri ve doğru ekipman kullanımı jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Özellikle yoğun kar yağışı altında ateşin kar üstünde platform kurularak mı yoksa kar kazılarak mı yakılacağı ve düğüm tekniklerinde kör düğüm mü yoksa güvenli düğüm mü tercih edildiği, puanlamada belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Katılımcılar yalnızca kamp kurmakla kalmadı; aynı zamanda yön bulma, iz sürme ve geri dönüş rotası oluşturma becerilerini de sergiledi. Kamp alanından uzaklaşıldıktan sonra geri dönüşü kolaylaştırmak amacıyla uygulanan iz bırakma teknikleri, yarışmanın en dikkat çeken etaplarından biri oldu.

Güçlü jüri kadrosu ince eledi, sık dokudu

Üç farklı bölgeyi temsil eden Kuzey Takımı (Sarı Bölüm), Pars Takımı (Mavi Bölüm) ve Kaşifler Takımı (Yeşil Bölüm), büyük ödül için kıyasıya mücadele etti. Yarışma süresince takımlar; Isı Yönetimi, Doğal Ateş ve İş Paylaşımıbaşlıkları altında değerlendirildi. Yarışmacıların performansları, jüri heyeti tarafından ince işçilikten takım uyumuna kadar her detay göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Jürinin yaptığı puanlamalar sonucunda; kriz anındaki soğukkanlılıkları, doğru düğüm teknikleri ve başarılı iş paylaşımıyla öne çıkan Kuzey Takımı (Sarı Bölüm), yarışmanın galibi oldu.