Google, yaptığı açıklamada kullanıcıların Ocak 2026 itibarıyla e-posta hesapları için Gmailify özelliğinden yararlanamayacağını duyurdu. Ocak ayının sonunda itibaren kullanıcılar, üçüncü parti e-posta hesaplarını Gmail üzerinden kullanmaya devam edemeyecek.

Öte yandan, Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail ya da Gmail dışındaki bazı e-posta sağlayıcılarına ait hesaplar için Gmail’in sunduğu özelliklerden faydalanmak isteyen kullanıcıların, ilgili hesaplarını Gmail’e bağlaması gerekecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra kullanıcılar tüm e-postalarını Gmail gelen kutusu üzerinden görüntüleyebilecek.

Hesap bağlantısının ardından spam koruması, mobil cihazlarda gelişmiş bildirimler, e-postaların türe göre otomatik olarak sınıflandırılması ve gelişmiş arama operatörleri sayesinde daha hızlı arama gibi pek çok Gmail özelliğine erişim sağlanacak.