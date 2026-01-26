Olay, İnegöl’ün kırsal Kozluca Mahallesi mevkiindeki tarlalık alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, arazide hareketsiz halde yatan köpekleri fark ederek durumu Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde köpeklerin vücutlarında mermi izine rastlanmadığı öğrenildi.

Belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan köpeklerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.