AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye yeni katılan yerel yöneticiler için rozet takma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Törende AK Parti’ye katılan isimler;

Mehmet Aydın Konya Çumra Belediye Başkanı, Davut Karadavut Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı, Hasan Turgut Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı, Şenol Öncül Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı.

Rozet takma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısına geçildi. Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler ile partinin gelecek dönem stratejileri ele alındı.