Bursa'mızı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek 5 takımdan birisi olarak adını Finallere yazdıran Alanyurtspor; Panayırspor, Altınsabanspor, Zaferspor Kurtuluşspor ve Akran Gemlikspor gibi güçlü takımların arasından 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 12 puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Diğer İnegöl temsilcisi Kurtuluşspor ise 9 puanla grubu 3.sırada tamamladı.

Alanyurtspor bu başarısıyla Amatör takimlar arasında Altyapıda Gazipaşa'dan sonra Türkiye Şampiyonasına giden ikinci takım oldu.