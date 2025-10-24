3D yazıcı üretim alanında faaliyet gösteren MetaTechTR, fonangels.com kitle fonlama platformu üzerinden 54 milyon 265 bin 452 TL’lik yatırım topladığını açıkladı.

Türkiye’nin 3D yazıcı üretim alanında önde gelen şirketlerinden biri olan MetaTechTR, fonangels.com kitle fonlama platformu üzerinden gerçekleştirdiği kitle fonlaması ile öne çıktı. Şirket, yatırımcılar ve girişimciler arasında güven temelli bir bağ kurarak, kitle fonlaması kampanyasını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hedeflenen fon miktarı itibarıyla Türkiye’nin en büyük kitle fonlamalarından biri olarak kayda geçen bu kampanyada, 54 milyon 265 bin 452 TL yatırım toplanarak önemli başarı elde edildi. Bu rakam, yatırımcı güveninin yanı sıra Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesine olan inancın da güçlü bir göstergesi oldu. MetaTechTR, 3D yazıcı makinesiyle sektördeki gücünü pekiştirirken, aynı zamanda yatırımcılara sunduğu fırsatlar sayesinde büyüme yolunda önemli bir adım attı. Kitle fonlaması kampanyası, sadece finansal kaynak sağlamaktan çok, girişimcilere ve yatırımcılara güçlü bir iş birliği imkanı sundu.

Süreci değerlendiren MetaTechTR Kurucusu Muhammed Enes Tahiroğlu, "Kitle fonlaması, yalnızca finansal bir kaynak oluşturma aracı değil, aynı zamanda iş birliği ve ortaklıklar kurarak güçlü bir ekosistem oluşturma fırsatıdır. Bu başarı, birlikte büyümenin gücünü bir kez daha kanıtladı" dedi.

Açıklamaya göre, yatırımcıların ilgisini çeken bu süreç, şirketin teknolojik yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitesini daha da artırmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Şirket, bu fonlama sayesinde hedeflerine daha hızlı ulaşmayı planlıyor. Bu süreç, şirket için sadece finansal değil, aynı zamanda sektöre dair bir dönüşümün de parçası. Kitle fonlaması modeli, şirketin büyüme stratejisine katkı sağlarken, girişimcilerle yatırımcıları aynı çatı altında birleştiriyor. Bu adım, gelecekte daha fazla fırsat oluşturma ve iş birliğini derinleştirme açısından büyük bir potansiyel taşıyor.