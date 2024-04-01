Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kütüphane haftası nedeniyle Vali Şefik Aygöl’ün katılımıyla kampüste kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 60’ıncı Kütüphane Haftası kapsamında Vali Şefik Aygöl’ün katılımıyla kampüste kitap okuma etkinliği düzenlendi ve kitap yürüyüşü yapıldı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

Kampüste gerçekleşen etkinlikte Vali Aygöl ve Prof. Dr. Beydemir öğrencilerle renkli ve eğlenceli görüntülere imza attı.

Vali Aygöl, kitap okumanın bir kez daha önemine değinerek, ‘’Hangi yaşta olursak olalım kitap okumanın sürükleyici ve derin anlamları her zaman var olmaya devam edecek. Ufkumuzu açan, bakış açımızı değiştiren bir fırsattır’’ ifadelerini kullandı.

Ardından Vali Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Beydemir, kampüste fakülteleri gezerek öğrencilere kitap hediye etti.