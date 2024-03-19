Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri’ kapsamında gerçekleşen programın konuğu Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay oldu. Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr Sıddıka Özkaldı Karakuş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Tezcan Uysal ve öğrenciler katıldı.

‘Milli Teknoloji Yolunda Gelecek Sensin’ konulu konferansı gerçekleştiren Ay, dünyada sanayi gelişimi, Ar-Ge projelerinin önemi, büyüyen ve gelişen sanayisiyle Bilecik’in yıllar içindeki değişiminden söz etti.