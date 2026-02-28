Programa; Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve başkan yardımcılarının yanı sıra İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Memur-Sen ilçe temsilcisi Yusuf Topçu, okul müdürleri, müdür yardımcıları, iş yeri temsilcileri, öğretmenler ile şef ve memur üyeler katıldı.

Programda konuşan İnegöl Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Serdar Yücel; bu mübarek sahur vaktinde üyelerle aynı sofrada buluşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Göreve geldikleri üç yıl önce, teşkilatı sadece yöneten değil, tüm üyeleriyle birlikte yaşayan bir yapı haline getirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Serdar Yücel, bugün sahur sofrasında oluşan samimi tablonun doğru yolda olunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Her yıl tüm üyeleri kapsayan yemek ve buluşma programlarına özellikle önem verdiklerini dile getiren Serdar Yücel, “Aynı sofrayı paylaşmak gönülleri birleştirir. Bugünkü sahur programımız da bunun en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Sendikacılık anlayışlarının yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını belirten Serdar Yücel, her üyenin derdiyle dertlenen, kapısı ve telefonu her zaman açık bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Birlik ve beraberliğin en büyük güçleri olduğunu ifade eden Serdar Yücel, bu birlik sürdükçe aşılmayacak hiçbir engel olmadığını kaydetti.

Konuşmasında Mayıs ayı mutabakat sürecine de değinen Şube Serdar Yücel, teşkilatın yıllardır yetkiyi aldığını hatırlatarak bu yıl da aynı başarıyı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Daha sonra Programa İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın selamlama konuşması ile devam edildi.

Ardından Bursa Memur Sen ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar'da üyelere selamlama konuşması yaptı.

Program, emeği geçen yöneticilere ve katılımcılara teşekkür edilmesi, oruçların kabulü ve birlik beraberlik temennileriyle sona erdi.