ABD ve İsrail’in sabah saatlerinde İran’a yönelik saldırısı ve Tahran’dan gelen “misilleme” mesajları, Orta Doğu’daki zaten yüksek olan jeopolitik tansiyonu daha da artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a karşı büyük bir operasyon başlattık” sözleri, çatışmaların uzayabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi.

BU HAFTA %3,3 YÜKSELDİ

Dikkatler bir yandan piyasaların gelişmelere nasıl tepki göstereceğine çevrildi. Bir süredir ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapması ve iki uçak gemisini bölgeye göndermesi, güvenli liman talebinde de artışa sebep olmuştu. Ons altın bu gelişmelerin etkisiyle son 4 haftadır yükseliş trendinde hareket ediyordu. Bu hafta da %3,33 yükselen ons altın, 5.278 dolardan haftayı tamamladı.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons fiyatının son durumda 29 Ocak’ta test edilen 5.602 dolar rekorunun %5,8 gerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, pazartesi gününe kadar bölgedeki tansiyonun düşmemesi halinde altın fiyatlarının da sert yükselişle haftaya başlayabileceğini öngörüyor.

Ons altının ilk olarak 5.450-5.600 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngören analistler, sert hareketlere karşı uyarılarda bulunuyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte sadece son 1 aylık süreçte birçok büyük finans kuruluşu 2026 için ons fiyatını yukarı yönlü revize etmişti. Muhtemel bir savaş senaryosunu da dikkate alarak yapılan son tahminlere göre;

-JP Morgan 6.300 dolar,

-Deutsche Bank 6.000 dolar,

-UBS 5.900 dolar,

-Bank Of America da 5.750 dolar hedef fiyat öngörüsünde bulunmuştu.

En yüksek tahminde bulunan JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmede; küresel jeopolitik belirsizliklerin geleneksel olarak altın fiyatlarını destekleyeceği, piyasalardaki güvenli liman arayışının altını destekleyecek temel sebep olduğu vurgulanmıştı.

GRAM ALTINDA REKOR 7.811 TL

Bu arada ons fiyatında haftalardır yaşanan yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatını da destekledi. Bu hafta spot piyasada gram altın fiyatı 7.449 TL’den kapanış yaptı. Gram fiyatında sadece şubat ayında gerçekleşen prim %9,48 oldu.

Analistler, onstaki tepkilere bağlı olarak gram altının da ilk etapta ocak ayındaki zirve seviyesi olan 7.811 TL’ye doğru hareketlenebileceğini öngörüyor.