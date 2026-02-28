Osmangazi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında Panayır Mahallesi'nde kurduğu gönül sofrası, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu paylaştı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Panayır Mahallesi'ndeki iftar sofrasında yüzlerce vatandaş aynı anda oruç açarak paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu yaşadı. Çocukların neşesi, büyüklerin sohbeti ve mahalle sakinlerinin samimi buluşmasıyla iftar programı sıcak ve samimi bir atmosfere sahne oldu.

'Ramazan ayı boyunca 110 bin yurttaşımızla iftarlarda birlikte oluyoruz'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da iftar programına katılarak mahalle sakinleriyle gönül sofrasında bir araya geldi. Vatandaşlara yemek dağıtan Başkan Aydın, daha sonra Panayır Mahallesi sakinleriyle tek tek selamlaşarak, çocuklarla sohbet edip, mahallelilerin taleplerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aydın, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunun altını çizerek, birçok noktada halk ile iftarlarda buluştuklarını ifade etti. Başkan Aydın, mahalle sakinlerine seslendiği konuşmasında şunları kaydetti;

'Bugün, Panayır'da sizlerle birlikte olduk. Bütün Ramazan ayı boyunca 110 bin yurttaşımızla iftarlarda birlikte oluyoruz. Ramazan'ın birlik, beraberlik içerisinde, bereketiyle, huzuruyla birlikte inşallah bayrama da erişelim. Muhtarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, değerli çalışma arkadaşlarımıza ve tabii ki Panayır halkına teşekkür ediyoruz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.'

Uzun sofralarda yan yana oturan vatandaşlar, Ramazan'ın manevi ikliminde samimi sohbetler ederek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Başkan Aydın dernek üyeleriyle bir araya geldi

İftarın ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ardahan Çamlıçatak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Dostane bir atmosferde geçen buluşmada Başkan Aydın, derneklerin hem kültürel değerlerin yaşatılmasında hem de hemşehri dayanışmasının sürdürülmesinde büyük rol üstlendiğine işaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette karşılıklı sohbet ve iyi dilekler paylaşılırken, buluşma günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennileriyle sona erdi.