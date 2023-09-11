Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana gelen kazada kamyonun ezdiği bisikletli yaralandı. Vatandaşlar tarafından kamyonun altından kurtarılan yaralının sol bacağı parçalandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 13.15 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut D.(44) yönetimindeki 16 KMM 98 plakalı kamyon, görmediği Najati K.(63) yönetimindeki bisiklete çarpıp üzerinden geçti. Biisklet sürücüsü, kamyonun lastiğinin altında kaldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve kaza sonucu sol bacağı parçalanan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.