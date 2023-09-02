8,5 aylık hamile kadının tabancayla kendini vurduğu olayda karnındaki bebeği öldü.

Korkunç olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8.5 aylık hamile M.K. adlı kadın girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla karnından vurarak yaraladı.

KURŞUN KARNINDAKİ BEBEĞE İSABET ETTİ

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Kurşunun kadının karnındaki bebeğe isabet ettiği ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebek ameliyatla anne karnından alınırken, kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.