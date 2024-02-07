Edinilen bilgiye göre Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde ana yola çıkış yapan Mustafa A. yönetimindeki 16 NVU 75 plakalı hafif ticari araç ile karayolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 07 NME 76 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Saadet M. (62) ile Neşe E. (40) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU