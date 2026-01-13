Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer Felsefe Buluşmaları”na Prof. Dr. Berfin Kart Tepe konuk oldu. Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen Ocak ayı söyleşisinde, “Feminist Etik Bakışla Distopyalarda Kadın” başlığı ele alındı.



Yoğun katılımın olduğu söyleşide distopya edebiyatı ve sineması feminist etik perspektifiyle değerlendirildi. Kadın temsilleri, beden politikaları ve iktidar ilişkilerinin felsefi bir boyutta tartışıldığı etkinlikte Prof. Dr. Tepe, distopik anlatıların yalnızca karanlık birer gelecek kurgusu olmadığını vurguladı. Margaret Atwood’un eserlerinden güncel örneklere uzanan söyleşide; kadın deneyimlerinin hangi toplumsal normlar ve sessizlikler üzerinden inşa edildiği, direnç ve dönüşüm imkânlarının hangi noktalarda ortaya çıktığı konuşuldu. Programın son bölümünde de katılımcılar, merak ettikleri soruları yönelttiler.



Nilüfer Felsefe Buluşmaları’nın bir sonraki programında da değerli bir isim ağırlanacak. Prof. Dr. Solmaz Zelyut, “Yapay Zekâ ve İnsan” konusunda söyleşi gerçekleştirecek.