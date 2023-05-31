Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın adının verildiği Kandilli Kız Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kandilli Kız Anadolu Lisesinde düzenlenen törendeki konuşmasına, "Islak kumlara yazılmış hikâyeler, Ummana karışır, silinir yavaş yavaş" dizelerine atıfta bulunarak her şeyin geçici olduğunu, önemli olanın geride bir eser bırakmak olduğunu kaydetti.

Bakan Özer, eski Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan söz ederek onun bir bilim insanı, düşün insanı, entelektüel ama en önemlisi hâl insanı olduğunu ifade ederek bu ülkeye, Millî Eğitim Bakanlığına çok önemli katkılar sağladığını kaydetti.

COVID-19 sürecinde EBA platformunu yakından öğrendiğini belirten Özer, "Aslında onun kurucusu ve güçlendiricisi, kıymetli Bakanım. Yani onun emekleri olmasaydı bugün o süreçleri çok kolay bir şekilde atlatmamız mümkün olmayacaktı. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı sürecinde gerçekten çok önemli hizmetler sağladı. Tabii, benim için en önemlisi Sayın Bakanımızın 'Enformatik Cehalet' diye bir kitabı var Sayın Bakanımızı tanımadan, ben lisedeyken okumuştum. Gerçekten medya, iletişim dünyasıyla bağlantılı, mevcudu yorumlamayla ilgili çok önemli bir imkân sağlayan güzel bir kitaptı, minnettarız Sayın Bakanımıza." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, geriye dönüp bakıldığında Bakanlık olarak yaptıkları en önemli işlerden birinin de tüm okullara kütüphane yapmak olduğunu vurgulayan Özer, "Üç ay gibi kısa bir süre içinde 16 bin 361 kütüphane yaptık ve kütüphanesi olmayan okul eğitim sistemimizde kalmadı. Sadece yapmadık, aynı zamanda okullarımızdaki kitap sayısını da ciddi bir şekilde artırdık. Yani o projeye başladığımız zaman Türkiye'deki okullardaki kitap sayısı 28 milyondu, şu anda 118 milyon 40 bin oldu. Eskiden gençlerimizin, çocuklarımızın erişemediği kitaplar artık okullarında hazır onları bekliyor, onların okumasını bekliyor." diye konuştu.