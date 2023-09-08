Kocaeli’de hafta sonu beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra ilçesindeki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kocaeli’de beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Olumsuz hava, deniz şartları nedeniyle bu hafta sonu Kandıra ilçemizde bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın plaj ve koylarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.