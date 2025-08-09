Gerçekleşen ziyaretle ilgili İnegölspor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;



"İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Sultan Su İnegölspor Kulübü Başkanımız Kani Ademoğlu ve Asbaşkanımız Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede, gündemdeki konular üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Kaymakam Eren Arslan ve Başkanımız Kani Ademoğlu’na A Millî Takım forması takdim ederken, kulübümüz de kendisine Sultan Su İnegölspor forması hediye etti."