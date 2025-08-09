Kocaeli’de yalnız yaşayan 71 yaşındaki Gülcemal Teyze, KBB Başkanı Tahir Büyükakın’ı börek yemeye davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sosyal hizmet projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kimsesi olmayan yaşlı vatandaşları düzenli olarak evlerinde ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde hem ihtiyaçlar gideriliyor hem de gönüllere ulaşan samimi bağlar kuruluyor. Büyükşehir ekipleri, İzmit’te yalnız yaşayan 71 yaşındaki Gülcemal Teyze’yi evinde ziyaret etti. Hipertansiyon hastası olan ve her iki bacağında platin bulunan Gülcemal Teyze, büyükşehirin sunduğu birçok sosyal destekten düzenli olarak yararlanıyor. Büyükşehir belediyesi, Gülcemal Teyze’ye ev temizliği, fatura desteği, yakacak, giyim ve engelli nakdi yardımı gibi birçok alanda destek sağlıyor. Bu gibi desteklerin yanında yapılan gönül ziyareti, Gülcemal Teyze’ye hem moral oluyor hem de güven duygusunu pekiştiriyor.

Başkan Büyükakın’ı börek yemeye davet etti

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Gülcemal Teyze, "Allah’a şükür, gelip evimi temizliyorlar. Birkaç gün sonra yine gelirler. Hem sizleri hem de başkanımızı çok seviyorum. İzmit’e 9 yıl önce geldim, çok memnunum. Bir gün sizi ve başkanımızı börek yemeye bekliyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür ziyaretleri, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmamalarını ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamayı hedefliyor.