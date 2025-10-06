Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Yenilmemek güzel bir şey. Yani yenemiyorsan 1 puana razı olmak lazımdı. İlk 6 haftaya baktığımız zaman 7. haftada takımın enerjisi düşüktü. İlk 20 dakikada oyunu bitirebilirdik. Ondan sonra rakibinde 1-2 ciddi pozisyonu oldu. Kendi kalemize attığımız golle mağlup duruma düştük. Sonrasında takım yine tepki gösterdi ve 1-1 oldu. 45+ uzatmalarda da 2-1 de içeri girebilirdik. Baktığımız zaman Ankaraspor’unda ilk 6 haftasında yenilgisi yok. Ciddi bir rakipti. Önemli bir deplasmandan puanla dönmekte güzel bir şey. İnşallah haftaya sahamızda ağırlayacağımız Beykoz maçında 3 puan alarak bir seri yakalamak istiyoruz. Beykoz maçı öncesi buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Taraftarlarımız bizim baş tacımızdır. Buraya da gelip 90 dakika desteklediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama oynadığımız ilk 3 iç saha maçında gerçekten ciddi cezalar yedik. Önümüzdeki maçta Allah muhafaza bir ceza olursa saha kapatma olacak. Tutar olarak ta toplamda 750 bin lira gibi bir ceza yedik. Ekonomik sıkıntının yaşandığı şu günlerde para bulmakta aşırı derecede sıkıntı yaşıyoruz. Böyle cezalar yememiz bizim canımızı acıtıyor. İnşallah ben taraftarlarımızdan 90 dakika boyunca küfürsüz, tamamen takıma odaklı, hakemde, rakip oyuncuda tahrik etse, onlara aldırış etmeden tezahüratlarımıza takımımıza destek olmalarını rica ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN