Zeytinburnu’nda 2020 yılında evli olduğu Nurtaç Canan’a 5 kurşun sıkarak yaralayan Ragıp Canan hakkında açılan dava görüldü. Vurulduktan sonra kanıyla yere ‘Beni Ragıp vurdu’ yazan kadın, Ragıp Canan’ın tahliye olduktan sonra önlem için takılan elektronik kelepçeyi kırdığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı.

Zeytinburnu’nda 2020’de eşi Ragıp Canan tarafından 5 kurşunla yaralanan ve o esnada yere “Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum”” yazan Nurtaç Canan, tahliye edilen boşanma aşamasındaki eşinin devam eden ölüm tehditleri ve önlem için takılan elektronik kelepçeyi kırdığını iddia ederek yargıya başvurdu. Ragıp Canan hakkında ’ısrarlı takip’ , ’tehdit’ ve hakaret suçlarından açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3’üncü kez elektronik kelepçeyi kırdıktan sonra tekrar tutuklanan Ragıp Canan, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

“Seni öldüreceğim demedim”

Duruşmada savunma yapan sanık Ragıp Canan, “30 yıllık eşiyle hiçbir sorunum yok. Ben eşime küfür etmedim. Eşimin arkadaşı mesaj atınca cevap verdim. Ölümle tehdit etmedim. Kayınpederimi arayarak, ‘Ben seni öldürmeye gelecek olsam oğlun buna engel olur’ dedim. ‘Seni öldüreceğim demedim’. Söylediklerim cımbızla kesilmiş. Söylemek ayrı yapmak ayrıdır. Benim oğlum bugün kayınpederim yüzünden cezaevinde. 30 yıllık eşimle hiçbir sorunum yok” ifadelerini kullandı.

“Eşime yönelik ısrarlı takip suçu oluşturacak eylemde bulunmadım”

Hapisten çıktıktan sonra 5 ay boyunca eşiyle dışarıda karşılaştığını belirten sanık Ragıp Canan, “Ben eşime mesaj attım, yanına gitmedim. Mesaj attığım için Bakırköy Aile Mahkemesi bana elektronik kelepçe taktı. Bu kelepçeyi önemsemedim çünkü eşime zarar vermeyi düşünmedim. Medyada kelepçeyi ben koparmışım gibi bir algı var. Kelepçe duş aldığım sırada kendiliğinden koptuğunda sürenin dolmasına 2 gün kala Ankara’yı arayıp, durumu anlattım. Daha sonra Esenyurt’ta polis karakolunda gelip, kelepçenin fotoğrafını çekip gittiler. Bunun dışında ben eşime yönelik ısrarlı takip suçu oluşturacak eylemde bulunmadım rahatsızlık vermedim” dedi.

“Bu adamdan kurtulamıyorum, şikayetçiyim”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Nurtaç Canan, “Çıktığı günden beri tehditkar ses kayıtları giderek artıyor. Takılan kelepçeyi 3 defa kırdı. Polis tarafından aranan biri ama kimse ulaşamıyordu. Aldığım mesajlar ortada, ben bu adamdan kurtulamıyorum, şikayetçiyim” diye konuştu.

Beyanda bulunan müşteki avukatı ise, müştekinin suçtan görme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Savunma yapan sanık avukatı ise, tarafların barışmalarını arzuladığını, kızgınlıkla söylenen sözlerin suç oluşturmadığını, kelepçenin çözülmesinin ise sık yaşanan bir olay olduğunu söyleyerek sanığın tahliyesi talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ragıp Canan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ragıp Canan’ın boşama aşamasında olduğu eşi müşteki Nurtaç Canan’a yönelik 2020 yılında silahlı yaralama eylemi sonucu Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak cezaevine gönderildiği, şüphelinin tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ağustos 2023 tarihinde denetimli serbestlikle tahliye olduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Ragıp Canan’ın tahliye olduktan sonra müşteki eşi Nurtaç Canan ile temas kurmak istemesi sebebiyle Nurtaç Canan’ın talebiyle elektronik kelepçe takıldığı ve Bakırköy 1. Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildiği, Ragıp Canan hakkında verilen uzaklaştırma kararına rağmen Ragıp Canan’ın birden fazla kez Nurtaç Canan ile temas sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Ragıp Canan’ın Nurtaç Canan’ın Mersin Mezitli’de bulunduğu sırada evin önüne gittiğinin aktarıldığı iddianamede, Ragıp Canan’ın Nurtaç Canan ile temas kurduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, Nurtaç Canan’ın İstanbul’da bulunduğu dönemde Ragıp Canan’ın kendisine ses kaydı attığı, şüpheli hakkında uygulanan elektronik kelepçeye rağmen Ragıp Canan’ın bunu kırdığı, bu durumu müştekinin öğrendiği, son olarak 24 Haziran 2024 tarihinde şüphelinin kardeşinin Nurtaç Canan’ı arayarak şüphelinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediği, bunun üzerine Nurtaç Canan’ın engeli kaldırdığı, Ragıp Canan’ın Nurtaç Canan’ın arayarak onu öldüreceğini ve ailesine zarar vereceğini söylediği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ragıp Canan için, ‘ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı ısrarlı takip’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ragıp Canan hakkında ayrıca, ‘kadına karşı zincirleme şekilde tehdit’ suçundan ise 2 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.