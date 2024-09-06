Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2024-2025 öğretim yılı YKS ek yerleştirme kayıtları öncesinde öğrencilere yönelik yeni burs imkanlarını duyurdu. Üniversitenin 15. yılı dolayısıyla sunulan bu özel burslar, çeşitli fakültelerde eğitim görecek öğrenciler için önemli destekler sağlıyor.

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerini ilk 3 tercihine yazan öğrencilere, üniversitenin 15. yılına özel olarak yüzde 50 ek burs imkanı sunulacak. Ayrıca, bu burs miktarına yüzde 20 ÖSYM bursu da eklenerek, toplamda yüzde 70’e varan bir burs oranı sağlanmış olacak. Bu burs desteğinin, öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi anlamda önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih eden öğrenciler de benzer burs olanaklarından yararlanabilecek. İlk 3 tercihe Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni yazacak olan adaylar, toplamda yüzde 55’e varan burs imkanına sahip olacak. Üniversite, bu bursların meslek yüksekokulu eğitimi almayı düşünen öğrenciler için de önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca, Avrupa Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrencilere de yüzde 50 ek burs sağlanacak ve yüzde 25 ÖSYM bursu ile birlikte toplamda yüzde 75’e varan burs olanağı sunulacak.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yetkilileri, ek yerleştirme döneminde öğrenci adaylarını bilgilendirmek amacıyla bu burs olanaklarının geniş kitlelere duyurulmasının hedeflendiğini belirtti.

Özellikle Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik fakültelerinde sağlanan burs imkanları, bu alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. KOSTÜ, öğrencilerine sunduğu staj ve iş imkanlarıyla, mezuniyet sonrasında da kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ediyor.