Kanser, dünya genelinde ve ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Görülme yaygınlığı olarak ikinci sırada yer alırken, ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseliyor.

Yine dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası tespit ediliyor ve her yıl yaklaşık 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek önemlidir.

İşte kanser riskini düşürmek için 12 öneri:

1. Sağlıklı beslenme

Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin.

İşlenmiş gıdalardan ve kırmızı et tüketiminden kaçının.

2. İdeal kiloyu koruyun

Obezite birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiştir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışın.

3. Düzenli fiziksel aktivite

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapın.

Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

4. Tütün ve tütün ürünlerinden kaçının

Sigara içmek akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yol açabilir. Pasif içicilikten de uzak durun.

5. Alkol tüketimini bırakın

Alkol tüketimini mümkün olduğunca azaltın ve tamamen bırakın. Bu öneriler genel sağlığınızı iyileştirirken kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.