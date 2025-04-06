Kanser, pek çok branş hekiminin bir araya gelerek tedavi planladığı; erken teşhisle başarılı sonuçlar alınabilen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak günümüzde tıbbi tedavilerin yanında bitkisel ürünlere de yönelim olması, tedavide yarardan çok zarar getirebiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, kanserle mücadelede kritik noktaları açıkladı. Kanserin vücutta kontrolsüz hücre çoğalması sonucu oluştuğunu ifade eden Yücel, "Bu nedenle de tedaviler farklı olabilmektedir. Kanser tedavisi çok yönlüdür. Hücre yapısına, etkilenen organa ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterir. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapisi, biyolojik ajanlar ve akıllı ilaçlar gibi birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Bazı durumlarda bu tedaviler kombine şekilde uygulanırken, bazı durumlarda tek bir yönteme odaklanılabilir" bilgilerini verdi.

Kadınlarda en sık meme, erkeklerde prostat kanser görülüyor

Kanserin genetik faktörlerin yanı sıra çevresel, hormonal ve enfeksiyöz faktörlerden de etkilendiğini belirten Prof. Dr. İdris Yücel, "Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise prostat kanseri daha sık görülmektedir. Kanser her evrede tedavi edilebilir ancak erken teşhis tedaviyi kolaylaştırır. Örneğin, her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, kadınların düzenli tarama yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde, ailede kolon kanseri öyküsü olan bireyler için kolonoskopi taramaları önerilmektedir. 50 yaş üzerindeki herkesin kolonoskopi yaptırması erken teşhis açısından önemlidir" diye konuştu.

Alınan önlemlerle kanserin yüzde 40’ı önlenebilir

Kanser hastalarının sosyal çevrelerinden izole olmamaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yücel, "Hasta, çevresiyle ilişkisini sınırlandırmamalıdır. Ancak kemoterapi gören hastaların bağışıklık sistemleri zayıflayabileceği için enfeksiyon riskine karşı kalabalık ortamlarda dikkatli olmaları gerekmektedir. Bunun dışında, hastalar hayatın içinde aktif bir şekilde kalmaya devam etmelidir" dedi.

Beslenmenin kanserden korunmada önemli bir faktör olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Yağ tüketimini azaltmak, et tüketimini makul seviyede tutmak ve yeşillik ağırlıklı beslenmek, çeşitli kanser türlerinden korunmada etkili olabilir. Alınacak önlemlerle kanserin yüzde 40’ı önlenebilir" şeklinde konuştu.

Bitkisel ürünler tedavi etmez

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlerin bir çözüm olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yücel, "Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilememektedir. Bilim insanları yıllardır yeni tedaviler geliştirirken, kanseri sadece bitkisel ürünlerle tedavi etmek mümkün değildir. Bu nedenle de ilgili hekime bilgi vermeden bu tür yollara başvurulmamalıdır. Bu tür ürünler faydadan çok zarar getirir" diyerek, hastaların bilimsel tedavilere yönelmeleri gerektiğini belirtti.