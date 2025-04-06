CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda 1323 delegeden 1276’sı sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 105’i geçersiz sayılırken, 1171 oy geçerli kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Özgür Özel’in rekor destekle ikinci kez genel başkanlığa seçilmesinin ardından gözler, 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi. Bu seçimler için Özel, kendi anahtar listesini oluşturdu. Listede Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Canan Taşer de yer aldı.

O listede yer alan isimler şunlar:

Özgür Özel’in oluşturduğu anahtar listedeki adaylar, muhalif kanadın hazırladığı ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ndeki isimlerle rekabet edecek.

Özgür Özel, Bilim Kurulu için de anahtar listesine şu isimleri koydu: