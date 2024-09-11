Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2024 tarihinde Kapaklı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan taş, kaçak tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Yanıkağıl Mahallesi’nde E.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş, 1 adet 50’lik kompresör, 1 adet dolum makinesi, 28 kilo kıyılmış tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Saray Büyükyoncalı Mahallesi’nde E.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği, 1 adet kılıç, 1 adet kasatura, 1 adet pala ve 13 adet tabanca fişeği bulundu.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde O.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.