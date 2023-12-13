Tekirdağ Kapaklı’da şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada beyaz poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede narkotik madde alım satımı ve kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pazartesi günü, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi’nde Atatürk Kültür Merkezi önünde meydana gelen olayda, polis ekipleri şüphe üzerine durdukları E.Y. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda, beyaz renkli bir poşet içerisinde 3.69 gram daralı ağırlığındaki eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.