Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı - Çerkezköy yolu üzeri Yünsa Kavşağı mevkiinde emniyet şeridi kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Emniyet şeridinin en çok ihlal edildiği noktalardan biri olan bu güzergah üzerinde yapılan denetimde emniyet şeridini kullanan sürücülere kişi başı 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri bu güzergah üzerinde emniyet şeridi ihlallerini en aza indirmek için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.