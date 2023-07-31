Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İsmet Paşa Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 715 lira, 10 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden M.P ve G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.