Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tırdan mazot çaldığı ve 40 bin liralık zarara sebep olduğu belirlenen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçesinde bir tır şoförü aracının çalışmaması üzerine yaptığı kontrollerde mazotunun çalındığını ve tırına 40 bin liralık zarar verildiğini fark etti. Durumun Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Tıra zarar veren ve mazot çalan şahsın T.A. olduğu belirlenerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.