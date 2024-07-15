Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tarihi rekor daha yaşanarak, sadece 1 gün içerisinde 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük ikinci sınır kapısı Kapıkule’de yeni bir rekor geçişi yaşandı. Avrupa’nın ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yüz binlerce gurbetçi vatandaş Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yıllık izinlerini geçirmek için ana vatan Türkiye’ye akın akın gelmeye devam ediyor.

Kapıkule’de yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekor kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi. Şu ana kadar Kapıkule’de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi oldu" dedi.

"9 bin 628 binek araç girişi tüm zamanların rekoru"

Yurda giriş yapan gurbetçi sayısında bu yıl artış olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Kapıkule, Türkiye’nin en büyük gümrük kapısı ve Türkiye’nin batıya açılan kapısı. Özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz gurbetçi sezonu olarak adlandırdığımız yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tatil için memleketlerini ziyaret ettiği bir dönemdeyiz. 22 Haziran’da başladı bu dönem ve Eylül ayına kadar devam edecek. Gidiş ve gelişler. Dolayısıyla özellikle Kapıkule gümrük kapımız başta olmak üzere kapılarımızdaki araç ve yolcu giriş yoğunluğu bu dönemde son derece artıyor. Bu sene özellikle geçen yıllardan farklı olarak gurbetçilerimizin yoğun bir Türkiye ziyareti söz konusu. Kapılarımızda da günlük giriş bakımından da rekorlar kırılıyor. Saatlik olarak 550’ye yakın aracın girişi gerçekleştiriliyor. Dün itibariyle giriş açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu dün ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirdik. Bu şu ana kadar Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün verilerine göre kapıkuleden gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi sayısı. 22 Haziran’dan bu tarafa da 192 bin 341 araç girişi var ve yedi 769 bin 821 yolcu da yine Türkiye’ye giriş yapmış durumda. Biz tabii Vatan hasreti çeken tüm gurbetçilerimizin bir an önce Türkiye’ye gelmeleri ve Türkiye’de de bulundukları illere, memleketlerine gitmeleri, hoşça vakit geçirmeleri, dönüşte de yine aynı rahatlıkla dönmeleri için burada birtakım tedbirler almış durumdayız" dedi.

"12 olan peron sayısının 24’e çıkardık"

Gurbetçiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve 12 olan peron sayısının 24’e çıkarıldığını belirten Vali Sezer, "Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın dinlenerek gitmeleri için gerekli dinlenme tesislerinde ve tüm benzinlikler dahil olmak üzere bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirlerini de almış durumdayız. Hem sivil ekiplerimiz hem de resmi ekiplerimiz buralarda güvenlik bakımından herhangi bir şeyle karşılaşmamaları için memleketlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Tabii geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalarda bazı tedbirler aldık. Emniyette 110’a yakın ilave personeli görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda bin 205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Yine emniyet personelimiz de bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız bu sene 24’e çıkartılmış durumda. Baktığınız zaman da günlük olarak 500-550 araç sabit olarak gelmesine rağmen herhangi bir yığılma söz konusu değil. Kısa zamanda işlemlerini yaparak bunları da gönderiyoruz" diye konuştu.

Kapıkule’ye giriş yapan gurbetçi vatandaşlar anavatana ayak bastıkları için çok mutlu olduklarını anlattılar.