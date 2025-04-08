Raporda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi. Çok sayıda bölge ve il için kuvvetli sağanak yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Ayrıca Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı bilgisi verildi.

Öte yandan Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörüldü.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. İşte bölge bölge, il il Meteoroloji'den gelen son tahminler:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın iç kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde rüzgar bekleniyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN 8°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı