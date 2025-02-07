Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), beyaz örtüyle kaplanan ve etkileyici manzaralara sahne olan Sapanca Gölü’nün su seviyesinin 7 santimetre yükseldiğini bildirdi. Beyaz ve mavinin mükemmel uyumu, görenleri büyülerken, SASKİ Göl Tesisleri de bu görsel şölenin bir parçası haline geldi. Sakarya’da hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı içmesu kaynaklarını adeta yeniden canlandırdı. Son 24 saatte şehir genelinde metrekareye 255 kilogram yağış düşerken, Sapanca Gölü’nün seviyesi 30,45 santimetreye ulaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ile birlikte yüzeyde ve yer altında bulunan su kaynaklarında sevindirici gelişmeler yaşandı. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından gelen kar yağışı ile birlikte Sapanca Gölü’nde kısa sürede ciddi artış yaşandı. Kar yağışının oluşturduğu manzara ise adeta görsel bir şölen oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: iha