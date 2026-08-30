Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçeyi gençler için cazibe merkezine dönüştürdü. Gençlerin sporla iç içe sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; ilçenin dört bir yanına 5 yıldızlı spor tesisleri kazandırdı. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni hizmete açan Yıldırım Belediyesi; Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'ni de ilçeye kazandırırken, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de baştan sona yenileyerek modern ve donanımlı bir spor kompleksine dönüştürdü. İhtiyaçlara cevap veremeyen Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni de yıkan Yıldırım Belediyesi, yerine donanımlı ve çok yönlü bir gençlik ve spor merkezi inşa etti. Sıracevizler Mahallesi'ne, bölgeye hizmet veren İlyas Kader Spor Merkezi'ni kazandıran Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Spor Tesisi'ni de sil baştan yeniledi. Çınarönü ve Sakarya Spor tesislerini hizmete açan Yıldırım Belediyesi; Akçağlayan, İsabey, Yiğitler, Beyazıt, Talimhane, Samanlı ve Siteler spor sahalarını da ilçeye kazandırdı. Demetler, Arabayatağı, Değirmenlikızık, Erikli, Fidyekızık ve Vakıfspor sahaları ise yenilenerek kullanıma açıldı.

Hizmete açtığı onlarca tesisin yanı sıra yeni spor alanlarını da ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi; Piremir Spor Tesisi'nde sona yaklaşırken, Kaplıkaya Tenis Kortları ve Şükraniye Spor Tesisi'nin ise projelendirme işlerini tamamladı. Yıldırım Belediyesi ilçeye kazandırdığı spor tesisleri ile son 7 yılda; yaz kış spor okullarında 254 bin çocuk, sosyal sorumluluk projeleri ile 40 bin çocuk, kadın spor merkezleri ile 84 bin kadın, erkek spor merkezleri ile 2 bin 500 erkek, özel eğitim çalışmaları kapsamında da 3 bin 500 özel çocuk ve ailesine olmak üzere toplam 384 bin vatandaşa spor eğitim ve hizmeti verdi. Yıldırım Belediyesi, tesisleşme ve spor eğitimi konularında yaptığı yatırımların meyvelerini de topluyor. Yıldırımlı sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar 4 bin 548 madalya ve 225 kupa kazandı.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı modern kütüphaneler de gençlerin ve kitap tutkunlarının buluşma noktası oldu. Yıldırım Belediyesi tarafından art arda hizmete alınan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi Kütüphanesi ile Yıldırım Gençlik Kütüphanesi; kentin eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. Zengin kitap çeşitleri, konforlu çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonları, kesintisiz internet hizmeti ve kafeteryalarıyla ile dikkat çeken kütüphaneler; kentin en önemli merkezleri arasında yerini aldı. Hizmete girdiği günden bu yana yoğun ilgi gören kütüphaneler, öğrencilerin yanı sıra kitapseverlerin uğrak noktasına dönüştü. Yıldırım Belediyesi'nin eğitim ve kültür vizyonunun önemli bir parçası olan kütüphaneler, bugüne kadar 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Yıldırım'ın genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Yılmaz; 'Yıldırım'da ilk ve ortaöğretim olmak üzere toplam 165 okul ve bir üniversite var. Bu yönüyle Yıldırım bir gençlik kentidir. Biz de gençlerimizin ve çocuklarımızın yaşamını kolaylaştıracak, onların gelişimine katkı sunacak ve hayatlarına renk katacak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. Spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, kütüphaneleriyle, tarihi-kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle bugün Yıldırım gençler için çekim merkezine dönüşmüştür. Bursa'nın farklı ilçelerinden gençler ve çocuklar spor yapmak için, kütüphanelerde ders çalışmak için ve kültürel etkinliklere katılmak için Yıldırım'a gelmektedir. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü gençliğe hizmet geleceğe hizmettir' diye konuştu.