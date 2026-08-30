Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yunuseli Havalimanı'nda 'Havacılık Şöleni' düzenlendi. Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şölende gün boyunca çeşitli uçuş gösterileri ve havacılık temalı aktiviteler gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şölende, profesyonel uçuş gösterileriyle zafer coşkusu gökyüzüne taşındı.

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Hüseyin Sayın, THK Bursa Şubesi Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, ASFAT Genel Müdür Yardımcısı Gürhan Ergürhan, Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Havacılık atölyeleri, uçuş simülatörlerinin yer aldığı şölene çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Gökyüzü tutkunlarını bir araya getiren etkinlikler gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Yunuseli Havalimanı'nda havacılık gösterileriyle birlikte yaşandı.