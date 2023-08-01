İzmir'de Karabağlar Belediyesi, kente kazandırdığı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne renkli bir dokunuş gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bölgeye değer katan Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılaştığını vurguladı.

Özellikle kentin ihtiyaç duyduğu çok amaçlı büyük bir salonun bu merkezde yer aldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, geniş kapsamlı toplantıların, nikahların bu salonda gerçekleştirildiğini söyledi.

Son olarak kompleksin üst bölümünde yer alan pazaryerinin duvarlarının mural adı verilen resimlerle süslendiğini belirten Başkan Selvitopu, “Kibar'a renkli ve estetik bir dokunuş oldu. Bölgedeki esnafımız ve vatandaşlarımız beğenilerini iletiyorlar. Uygun noktalarda benzer çalışmalar yapacağız” dedi.