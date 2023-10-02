Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi Söğütyalı mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 2.8 hektar alan zarar gördü.

Biga ilçesine Karabiga beldesi Söğütyalı mevkiinde saat 07.50 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 7 arazöz, 72 personelle havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale edildi. Yangına müdahaleye Karabiga Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 2.8 hektar alan zarar gördü.