Türkiye’den sonra global pazarda büyüme yolculuğuna devam eden Karaca, dünyanın önde gelen sinema ödüllerinden The Golden Globe (Altın Küre) ile Cannes Film Festivali’nde sinema dünyasının yıldızlarına Türk kahvesi ikram etti.

Ev ve yaşam ürünleri kategorisinde, geniş ürün gamı ve özel tasarım gruplarıyla uluslararası arenada dikkat çeken ve Türk kültürünü yurtdışında tanıtmayı misyon edinen Karaca, her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli sinema ve televizyon ödüllerinden biri olarak kabul edilen The Golden Globe (Altın Küre) ile Cannes’da sinema dünyasının önemli isimlerine ‘Red Carpet Collection’ ile Türk kahvesi ve geleneksel Türk lokumları ikram etti.

Gerçekleştirdiği sponsorluklar ile yurt içi ve yurt dışında dikkat çeken marka, Hollywood’dan sonra Cannes’da boy gösterdi. Sinema dünyasının en ünlü isimlerinin bir araya geldiği Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Altın Küre ev sahipliğindeki partide, kırmızı halıda yürüyen ünlü isimlere Karaca Red Carpet Collection tabakları ile Türk lokumu ve Türk kahvesi sunuldu. Türk kahvesi ikramlarının yapıldığı ve Karaca ürünlerini yer aldığı parti, Türk kültürünün deneyimlendiği bir alana dönüştü.

1973 yılından beri mutfak, sofra ürünleri, küçük ev aletleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerle buluşturan marka, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarıyla, global pazarda gücünü artırmaya devam ediyor.