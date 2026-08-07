2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, iç transferde Niyazi Batuhan Salman ve Doğanay Kılıç ile 1'er yıllık sözleşme imzalarken, Elazığspor'dan orta saha Ahmet Ertuğrul Öztürk, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Arda Yumurtacı ve Bursa Yıldırımspor'dan sağ bek Abdulkadir Dursun ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 'Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz' denildi.