Gecede İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Ragıp Akkaya, Sezai Çelik, Erdal Bayraktar, Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Sorumlusu Uğur Kamacı, amatör kulüp başkan ve yöneticileri ile Yenicespor'a daha önce hizmet etmiş başkan ve yöneticiler yer aldı.

FORMALAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kulüp Başkanı Sebahattin Göztepe ve İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın konuşmalarının ardından sinevizyon gösterisi yapıldı. Gecenin sonunda Yenicespor’un yeni sezon formaları katılımcılar tarafından kulübe destek amacıyla büyük ilgiyle satın alındı.

“YENİCESPOR BİRLİĞİN ÖRNEĞİDİR”

Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Göztepe gecede yaptığı açıklamada:

"Bu akşam kulübümüzün geleceği adına aynı hedef etrafında kenetlenen tüm misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve büyük Yenicespor ailemize yürekten teşekkür ediyoruz. Yenicespor, yalnızca bir futbol kulübü değil; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Bu ruhla kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.