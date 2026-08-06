Seçmeler, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Sanayi Sahası’nda** gerçekleştirilecek.

Seçmeler öncesinde açıklamalarda bulunan İnegöl Kafkasspor Altyapı Yöneticisi Fatih Kişioğlu, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek tüm genç yetenekleri seçmelere davet etti.

“İnegöl Kafkasspor olarak geleceğin futbolcularını yetiştirecek güçlü bir akademi yapılanması oluşturuyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz seçmelerde 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcularımızı yakından gözlemleme fırsatı bulacağız. Hedefimiz sadece yetenekli oyuncuları keşfetmek değil, onları doğru eğitim anlayışıyla Türk futboluna kazandırmaktır.

Seçmelere katılmak isteyen adaylarımız kayıtlarını SporAkademik sistemi üzerinden kolayca oluşturabilirler. Kayıt işlemlerini tamamlayan sporcularımız kulübümüz tarafından telefonla aranarak seçmeler hakkında bilgilendirilecek, ayrıca tüm duyurular kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır. Tüm futbolcu adaylarımızı ve ailelerini seçmelerimize bekliyoruz.” dedi.

İnegöl Kafkasspor Futbol Akademisi seçmelerine katılmak isteyen 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcular, kayıtlarını *SporAkademik* sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.