Edinilen bilgiye göre, dün gece 21.00 sıralarında Karacabey Boğazı açıklarında bir balıkçı teknesi, bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Batan teknedeki 3 kişi denize düştü. O sırada 2 arkadaşı ile birlikte Karacabey Boğazı'ndaki karavan kampında bulunan Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, bir arkadaşıyla birlikte harekete geçti. Vatandaşların çığlık atması üzerine sahile koşan Mutlu, yanına sahilden yüzme bilen bir başka kişiyi alarak sahilde bulunan fakat kürekleri olmayan bir kayığa binerek denize açıldı.

Polis memur Ahmet Mutlu'nun yüzerek ittiği kayık bir süre sonra batan teknenin yanına ulaştı. Su üzerinde yardım çığlığı atan 3 kişi polis memuru ve yanındaki kişi tarafından kayığa çıkarıldı.

Kıyıya getirilen vatandaşlar sağlık kontrolü için 112 ekiplerine teslim edildi. Tekneleri batan 3 kişinin hobi amaçlı balık tutmak için denize açıldığı rüzgar sebebiyle dalgada su alan teknenin battığı öğrenildi.



Küreksiz kayıkla kurtarma operasyonu

Olayın olduğu sırada 3 arkadaşı ile birlikte Karacabey Boğazı kamp alanında oturduklarını belirten 53 yaşındaki 3 çocuk babası trafik polisi Ahmet Mutlu, "Sahildeki vatandaşların bir kayığın battığını söylemesi üzerine oradan 2 arkadaş birlikte suya girdik kürekleri olmayan bir kayığı da alarak suyun üzerinde yardım isteyen 3 kişinin yanına ulaştık. Vatandaşların kayığı batmış suyun üzerinde yardım çığlığı atıyorlardı. Onları kayığa çıkartıp kıyıya ulaştırdık. Benimle birlikte denize açılan diğer arkadaşa da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA