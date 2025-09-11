Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sarıyer’deki binasına geldi. Özel’in ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti de binaya giriş yaptı. Öte yandan binanın girişine ise "CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Gürsel Tekin’in partinin Sarıyer’deki binaya gelmesi ise tepkiyle karşılanmıştı. Gürsel Tekin’e tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sarıyer’deki binaya geldi. Kısa bir süre sonra DEM Parti heyeti de, Özel’ ile görüşmek üzere bina giriş yaparken, binaya "CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi" tabelası asıldığı görüldü.