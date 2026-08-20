Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY İCRA DAİRESİ

2026/417 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/417 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.17/08/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, GÖLECİK Mahalle/Köy, TEPETARLA MEVKİİ Mevkii, 1400 Ada, 6 Parsel, 8.780,45m² büyüklüğünde, Tarla. Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmaz zemini %2-4 ile %6-8 değişken eğimli olup üzerine kapama zeytin bahçesi kurulmuş durumdadır. Parsel üzerinde sulu tarıma özgü yetiştirilebilecek bitki çeşitlerinin vejetasyon dönemleri boyunca ihtiyaç duyacağı tarımsal sulama suyunu istenilen debide temin etme konusunda parselin sulama imkânı bulunmadığından Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre İlgili parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Üst ölçekli planlarla (1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı) ve plan hükümleri ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi edinilmesi gerektiği bildirilmişidir. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Buradan hareketle parsel üzerinde yapılaşma çalışmalarına müsait değildir. Parselin ulaşımı ise ancak komşu parsellerin üzerinden geçilmek sureti ile sağlanabilmektedir. Taşınmazın hali hazırdaki konumu Gölecik mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 1,0km, en yakın kadastro yoluna yaklaşık 300m, Karacabey İlçesine kuş uçuşu yaklaşık 8,5 km mesafede kalmaktadır

Kıymeti : 2.445.308,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.