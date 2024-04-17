T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2023/109 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/109 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 90 ada, 30 parsel numarada, 188,59m2 alanlı, arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın, 3. normal katında bulunan 6 nolu mesken nitelikli bağımsız bölüm . ANA TAŞINMAZIN 3. NORMAL KATINDA BULUNAN 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM YERİNDE YAPILMAMIŞ OLUP, SADECE ARSA PAYI DEĞERLEMESİ YAPILMIŞ VE SATIŞA DA BU HALİYLE ÇIKARILMIŞTIR. Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Dava konusu 90 ada 30 parsel üzerinde bir zemin, 2 normal katlı betonarme bina bulunmakta olup mahalinde 3. normal kat bulunmamaktadır. Bina giriş kapı ve merdiven korkulukları demir doğramadan imal edilmiş olup merdivenleri mozaik kaplıdır. 3. normal kat 6 ve 7 nolu daireler için ruhsat yenilemesi olduğu ve yapı kullanma izin belgesi almadığı tespit edilmiştir. Keşif tarihinde 3. normal kat bulunmadığından değerlemede arsa payı dikkate alınacaktır...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Bursa, Karacabey, Hüdavendigar, 90 Ada, 30 Parsel, 3. Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Karacabey / BURSA

Yüzölçümü : 188,59 m2

Arsa Payı : 4/32 (pay/payda)

İmar Durumu: Bitişik Nizam, 4 kat olup, konut alanında yer aldığı şifahen öğrenilmiştir.

Kıymeti : 106.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.