Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Karacabey Kitap Günleri’, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Belediye Başkanı Ali Özkan da etkinliği ziyaret ederek yazarlarla sohbet edip, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İndirimli çocuk kitapları ve yetişkinlere özel kitapların sergilendiği organizasyonda, 20’den fazla yazar da Karacabeylilerle buluştu. Etkinlikte ayrıca ikinci el kitaplarda el değiştirme imkânı buldu. Belediye Başkanı Ali Özkan etkinliğe yaptığı ziyarette, öğrencilerle sohbet ederek hangi tür kitapları sevdiklerini sordu. Etkinliğe gelen yazarlarla da sohbet eden Özkan, bu tarz etkinliklerin ilgi gördükçe daha kıymetli hale geldiğini belirtti. Organizasyonda Karacabeyli yazarlar Hayrettin Yazıcı, Galip Duman ve Canan Ekinci Yılmaz da Karacabeyliler ile buluştu.

İlçede geleneksel hale gelen Kitap Günleri buluşmasına gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Kitap okumanın faydalarına vurgu yaparak, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizen Başkan Ali Özkan, bu alışkanlığın daha da çok kitlelere yayılması noktasında bu tarz etkinliklerin son derece faydalı olduğunu sözlerine ekledi. Özkan ayrıca etkinliğe yoğun ilgi gösteren herkese teşekkürlerini iletti.