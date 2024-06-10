Bilecik’in Osmaneli ilçesinde adeta Karadeniz fırtınası esti.

Osmaneli Karadenizliler Derneği ekibi ikinci yaz konserlerini gerçekleştirirken adeta sahnede fırtına gibi estiler. Konsere Belediye Başkanı Bekir Torun, Kaymakam Yüksel Ünal, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan müzik şöleni, horon gösterileriyle halka coşkulu anlar yaşatıldı. Herkesin zevk aldığı ve eğlendiği konserde Başkan Torun, Karadenizliler Derneği Başkanı Orhan Ağca’ya, dernek üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bu yaz konserlerinin temposuna devam edeceğini açıkladı.