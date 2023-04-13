İnegöl Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdul Ergün, İnegölspor’umuzun cumartesi günü oynayacağı Batman Petrolspor maçı için 75 bin TL prim desteği vereceğini açıkladı.



Hafta sonu evimizde ağırlayacağımız ve 3 puana odaklandığımız maç öncesinde bir destek açıklaması da Karadeniz Güvenspor Kulübü Başkanı Abdul Ergün’den geldi. Ergün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bordo beyazlı temsilcimiz cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacak ve ümit ediyoruz ki 3 puanı da alacak. Alt sıralardan kurtulmamız adına önemli olan bu karşılaşmaya camiamız olarak gelip takımımızı statta destekleyeceğiz. Bunun yanında galip gelinmesi durumunda ise 75 bin TL prim sözü veriyoruz. İnegölspor yönetimine ve futbolcularına güvenimiz tam. İnşallah 3 puan bizim olacak.”

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise; “Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdul Ergün’e vermiş olduğu destekten ötürü camiam adına teşekkür ederim. İnşallah takımımız 3 puan için elinden geleni yapacak. İnegöl’ümüzde oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu da bizleri ayrıca mutlu etti. Bal Ligi mücadelesi veren Karadeniz Güvenspor’umuza da Play-Off mücadelelerinde başarılar diliyorum. İnşallah seneye Karadeniz Güvenspor’da BAL Ligi’nde bizleri temsil edecek. Buna canı gönülden inanıyorum.”dedi.