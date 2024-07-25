İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, 2045 yılına kadar detaylı planlamalar yaptıklarını belirterek, Yalova’da sağlık alanında büyük adımlar atılacağını söyledi. Karakuş, hastane yolundaki kaymanın kaçak su nedeniyle olduğunu ve çözüm çalışmalarının başlayacağını ifade ederek yeni randevu sistemiyle hastane randevu sıkıntılarının büyük ölçüde çözüldüğünü de vurguladı.

Karakuş, önümüzdeki 20 yılı planladıklarını ifade ederek, hastanedeki randevu sistemi ile alakalı da önemli açıklamalarda bulundu. 2045 yılına kadar detaylı bir çalışma ve planlamalar yapıldığını söyleyen Karakuş, “Nereye birinci basamak nereye sağlık tesisi gerekiyor bununla ilgili detaylı çalışmalarımız devam ediyor. Bize benzeyen 4 ili de kapsayıcı bir çalışma yaptık. En uygun ili Çanakkale gördük. Çanakkale üzerinden bir projeksiyon yaparak 2028,2035 ve 2045 yıllarını da öngörerek, nüfusu da içine katarak neler yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konu ile alakalı ilgili birimleri de haberdar ettik. Bakanlığa da gerekli çalışmaları sunduk. Dolayısıyla bakanlık da Yalova’daki çalışmalardan haberdar. İnşallah sağlık konusunda Yalova’da önemli adımlar atacağız. Tespitlerimiz şu anda tamam ama süreç içerisinde de yeni revizyonlar gerecek” dedi.

Yoldaki kaymaya kaçak su sebep olmuş

Hastane yolunda yaşanan kayma ile ilgili içme suyu hattında yaşanan kaçak suyun sebep olduğunu belirten Karakuş, “Hastanenin ön tarafında bulunan yolda bir kayma yaşandı. Orada bir yeraltı su akıntısı olduğu düşünüldü. Çeşitli analizler-tahliller yapıldı. Şebeke kaçak su olduğu tespit edildi. Bu kaçak su az da değil. O kaçak su, yolun kaymasına sebep oldu. Karayolları tarafından ihalesi yapılarak yol ile ilgili çalışma kısa sürede başlayacak. Yapılacak olan çalışma ile ilgili orada kalıcı ve güzel değişiklikler yapılacak. Proje aşaması da bitmek üzere. Proje aşaması tamamlandığı gibi Karayolları burada çalışmalara başlayacak. Burada çok sağlam ve ileriye dönük bölgeyi rahatlatacak bir çalışma ortaya konacak. Bu çalışma içerisinde yolu da genişleteceğiz. Süreç içerisinde oradaki çalışma da bittiği zaman afiliasyon süreci de tamamlandığında belki de ek binalara bile ihtiyaç olacak” diye konuştu.

“Onaylı randevu sistemi sıkıntıyı rahatlattı”

Hastane içerisinde randevu koordinasyon merkezinin randevu bulamayan hastalara hizmet verdiğini söyleyen Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hastanede koordinasyon merkezi açtık. Hastane içerisinde randevu merkezi açtık. Oraya 2 personel görevlendirdik. Açıldığı günden şu ana kadar toplam 750 kişinin üzerinde başvuru yapıldı ve randevusu alındı. Randevu sistemi şu anda Yalova’da oturmuş durumda. İki branş dışında sıkıntı kalmadı. O branşlarda da talep olmasının sebeplerini de araştırıyoruz. Bir algı oluşturuluyor ve sanki hastanenin genelinde bu problemin var olduğu düşünülüyor. Sistem daha da oturunca bu sıkıntı tamamen ortadan kaybolup gidecek. Bu onaylı randevu sistemi Yalova özelinde konuşuyorum etkisi oldu. Bir de tabii yeni branşlarda doktorlarımızın da gelmesi etki etti. İlave doktorlarımız da gelmeye devam edecek. Randevu sıkıntıları da o zaman daha da rahatlayacak.”