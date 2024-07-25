Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde ikinci taksit ödemeleri için son bir hafta kaldı.ANKARA (İGFA) - Ocak ve Temmuz aylarında eşit olarak ödenen iki taksitle tahsil edilen Motorlu Taşırlar Vergisi (MTV)'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Hatırlanacağı gibi ilk taksitlerin yarısı olan miktarlar 31 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmişti.

2024 yılı için belirlenen MTV tutarları yüzde 58.46 oranında bir yeniden değerleme ile hesaplanmış; yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yükseği ise 133 bin 572 TL olarak belirlenmişti.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilirken, vergi daireleri vezneleri dışında, belirli bankalar (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası vb.) ve PTT aracılığıyla da yapılabilmekte.

Verginin zamanında ödenmemesi durumunda, araç sahipleri aylık yüzde 4.5 gecikme faizi ile cezalandırılacak.